«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском фондовом рынке наметилась серьезная коррекция. Связана она с различными причинами. Прошлая неделя многих инвесторов, наверное, разочаровала. Событий было много, одно из них — это введение так называемой курсовой пошлины для экспортеров. Какие действия предпринимать инвесторам? Покупать, продавать активы или, может быть, подождать, пока ситуация стабилизируется? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом брокера «ВТБ Мои инвестиции» Алексеем Корниловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Как вы оцениваете общую ситуацию? И насколько велика проблема для российских компаний, для российских экспортеров, и есть ли она на самом деле?

Алексей Корнилов: Новость о курсовой пошлине заметная, хотя для рынка в целом, может быть, и не очень значимая. Если посмотреть на суть, то сразу исключаются нефтегазовые компании — это основные экспортеры. Надо понимать и то, что пошлина плавающая, она будет зависеть от курса и объемов экспорта. Поэтому сказать о влиянии, наверное, пока сложно, скорее, есть некий средний вариант. Это может наложить дополнительные расходы на компании, но для рынка в целом цифра не слишком ощутимая — может, в районе 5% от общей прибыли. Однако для каких-то конкретных компаний это достаточно существенно, особенно металлургов, нацеленных на экспорт. Нефтегазовый сектор — исключение, и поэтому он интересен. Обратить внимание стоит и на компании, которые заточены на потребительский рынок — X5 Group, Positive Technologies.

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