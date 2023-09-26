«Новый дом» заходит на старую площадку

Достраивать дома «Кроны» в уфимском ЖК «Серебряный ручей» будет ООО «Специализированный застройщик “Новый дом”». Недавно компания, которая была зарегистрирована в мае текущего года Ильдаром Габдулхаковым и отцом главного архитектора Уфимского района Андреем Гришиным, была признана победителем аукциона Фонда развития территорий. За право собственности на четыре недостроя «Кроны» (степень готовности 13-19%) и право аренды участков под ними компания согласилась выплатить 1,25 млрд руб. при начальной стоимости лота 593 млн руб. Андрей Гришин вчера от комментариев отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Уфа» из источников, близких к правительству республики, покупателем четырех объектов незавершенного строительства бывшего застройщика ООО «Крона» в уфимском микрорайоне Дема (ЖК «Серебряный ручей») и права аренды участков под ними стало ООО «Специализированный застройщик “Новый дом”». Компания была признана победителем аукциона федерального Фонда развития территорий. Итоги торгов были подведены около полутора недель назад, но организатор не публикует названия участников и победителя. Известно, что «Новый дом» предложил за лот 1,25 млрд руб. при его начальной стоимости 593 млн руб. Всего интерес к торгам, кроме «Нового дома», проявили восемь застройщиков. Их ценовые предложения варьировались от 899,4 млн руб. до 1,25 млрд руб. (на 3,5 млн руб. меньше, чем предложил победитель).

ООО «Специализированный застройщик “Новый дом”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в мае текущего года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владельцы — Ильдар Габдулхаков (51%) и Андрей Гришин (49%). За Ильдаром (Инилевичем) Габдулхаковым не числится участия в других компаниях и предприятиях. Иниль Габдулхаков является президентом Союза страховщиков Татарстана. Андрей Гришин числится председателем правления уфимского ПЖСК «Тихая слобода», а также является отцом главного архитектора Уфимского района Артема Гришина.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», ЖК «Серебряный ручей» начинали возводить в 2012–2014 годах силами ООО «Крона», подконтрольного предпринимателю Рашиту Багаутдинову (находится в розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере). Из семи многоэтажек «Крона» достроила и ввела в эксплуатацию три дома. Строительство четырех объектов в 2018 году остановилось. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков в отношении неустановленных лиц. В 2021 году после признания «Кроны» банкротом Фонд развития территорий и республика выплатили компенсации 796 обманутым дольщикам на общую сумму около 2 млрд руб.

Общая площадь четырех участков, которые перейдут «Новому дому», составляет 5,9 га. Недостроенные объекты, степень готовности которых оценивается в 13-19%, находятся на пересечении улиц Генерала Кусимова и Дагестанской. Высотность домов составляет от 11 до 14 этажей, они рассчитаны в общей сложности на 1,4 тыс. квартир жилой площадью 68,3 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — 5,4 тыс. кв. м. Предельная высота домов ограничена 25 этажами. Разрешение на строительство действует до декабря 2025 года.

«На сегодняшний день комментариев нет»,— заявил вчера «Ъ-Уфа» по телефону Андрей Гришин.

«Для нашего региона эта сделка рекордная по стоимости, не припомню в Уфе земельных сделок около 1 млрд. руб., судя по всему, в город заходит крупный федеральный девелопер, либо новый игрок из другой отрасли экономики,— отметил заместитель генерального директора «Фирма СУ-10» Эдуард Камалетдинов.— Объективно оценить сделку сложно, так как нет подробной информации о состоянии имеющихся строений и другой информации по самой площадке. Полагаю, застройка будет проводиться со сносом незавершенных объектов. Одно могу сказать точно — если стоимость разогналась до такой цифры, значит она действительно представляет интерес для участников рынка».

Ранее эксперты оценивали стоимость квадратного метра в «Серебряном ручье» в пределах 100 тыс. руб., а возможную прибыль с учетом сноса недостроев — в 1,8–2 млрд руб.

Булат Баширов