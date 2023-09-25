В Рыбинске на пять дней перекроют Волжский мост

В Рыбинске Ярославской области полностью перекроют Волжский мост в период с 00:10 30 сентября до 5:00 4 октября. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт «Рыбинский мост» Фото: Официальный сайт «Рыбинский мост»

Мост перекрывают в рамках капитального ремонта. За пять дней, в которые мост будет полностью перекрыт, рабочие произведут бетонирование 5 и 6 пролетных строений моста. Перекрытие нужно для того, чтобы материал набрал прочность.

На время полного перекрытия организуют перехватывающую парковку. Мост будет открыт только для пешеходов и движения средств индивидуальной мобильности. На пять дней также изменятся схемы и расписание движения муниципальных автобусных маршрутов № 5, 8, 11, 19, 20, 29, 18 и 8-т.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «ЕКС» отремонтирует мост за 2,8 млрд руб. Работы по ремонту моста должны быть выполнены до 31 июля 2024 года.

Алла Чижова