Казанский футбольный клуб «Рубин» предложили переименовать в «Ак Барс»

Хоккеист казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов предложил дать аналогичное название футбольному клубу «Рубин». По его мнению, в результате имя футбольной команды будет совпадать с наименованием ее домашнего стадиона «Ак Барс Арена».

«Конечно, давайте все "Ак Барсом" назовем. И "Рубин" уберем. Стадион же назван "Ак Барс Арена", поэтому и команду тоже надо назвать»,— приводит слова Артема Лукоянова «РИА Новости».

Свою идею он озвучил после победы его команды в «Зеленом дерби» над игроками уфимского клуба «Салават Юлаев» со счетом 4:2.

Ранее переименовать регбийный клуб «Стрела» в «Ак Барс» предлагал его главный тренер Джей Пи Нил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Стадион «Ак Барс Арена» на 45 тыс. зрителей получил свое название от наименования казанского банка «Ак барс» в 2019 году. Ранее с момента открытия к Универсиаде–2013 он назывался «Казань Арена».

Полина Петрова