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В Апшеронском районе загорелся склад пилорамы

В Апшеронске на складе деревообрабатывающего предприятия на улице Юдина произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 16:44. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 200 кв. м. Ликвидировать пожар удалось к 18:10.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и четыре единицы техники. О погибших и пострадавших не сообщается.

Анастасия Донскова

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