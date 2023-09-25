В Апшеронском районе загорелся склад пилорамы

В Апшеронске на складе деревообрабатывающего предприятия на улице Юдина произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 16:44. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 200 кв. м. Ликвидировать пожар удалось к 18:10.
К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и четыре единицы техники. О погибших и пострадавших не сообщается.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram