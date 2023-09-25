«Как он умудряется собирать о себе столь полярные мнения?»

Слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что он не знает, кто такой Сергей Семак, буквально взорвали интернет. Фамилия Дзюбы вновь попала в список самых обсуждаемых спортивных новостей. Игрок в очередной раз получил множество комментариев хейтеров. Но этот негатив только помогает Дзюбе делать карьеру, считает спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Удивительно, как мир футбола реагирует на все, что делает Артем Дзюба. После матча 9-го тура РПЛ «Локомотив»—«Зенит» СМИ гораздо больше обсуждали не сенсационную победу «Локо» над действующим чемпионом, а высказывание Дзюбы после игры. Как это делает нынешний нападающий железнодорожников, уму непостижимо. Причем он даже не дал интервью, а просто кинул пару фраз, проходя мимо представителей прессы в подтрибунном помещении — и тут же истерика.

А вот высказывание вратаря «Зенита» Михаила Кержакова о том, что Дзюба извинился перед ним после столкновения, осталось в тени. И о том, что, несмотря на потасовку в конце, спортсмен обнимался со своими бывшими коллегами по «Зениту», мало кто говорил. А уж искренние интервью нынешних одноклубников Дзюбы, где они рассказывали о значении форварда для команды, не заметили в принципе, и зря.

В программе «Специальный репортаж» на «Матч ТВ», например, защитник Максим Ненахов, можно сказать, поставил футболиста на пьедестал: «Артем — наш лидер. Это тот человек, за которым мы идем, который поднял команду, так скажем, с колен. Когда он пришел, мы сразу начали двигаться вперед».

Не менее теплые слова после победы сказал в адрес форварда и автор победного мяча Наир Тикнизян. Как игрок умудряется собирать о себе столь полярные мнения? Ответа на этот вопрос нет.

Поведение Дзюбы всерьез обсуждают психологи, о нем выходят скандальные статьи, но при этом шоу в интернете, которое игрок ведет вместе с тренером Леонидом Слуцким, без внимания не остается.

Представьте, одно из последних интервью Артема набрало уже больше 1 млн просмотров. И это еще Дзюба сосредоточен на футболе, а всем остальным занимается по остаточному принципу. За свою карьеру игрок заработал €31 млн, и это без учета рекламных контактов. Он умудрился монетизировать даже историю со скандальным видео.

Прямо сейчас все телеканалы наводнены роликами, где игрок рекламирует одного из сотовых операторов страны и по сценарию ошибочно сливает в сеть не то, что хотел. Стоимость этого контракта держится в тайне, но, скорее всего, доход от ролика Дзюба получил серьезный — вместе с порцией хейта, разумеется. И сейчас вся эта ненависть и внимание представителей прессы, причем не только спортивной, делает его популярнее с каждым днем.

Кто же уверен, что Дзюба кончился как футболист, пусть посмотрит на зарплату игрока в «Локомотиве». Сейчас это 120 млн руб. в год. И эти деньги нападающий получает не только за забитые мячи (их сейчас не так много), но и за то, что держит раздевалку клуба и может завести молодых игроков команды. Не просто так термин «Дзюба-зависимость», который появился в сборной, потом долгое время преследовал «Зенит», а сейчас, когда игроку уже 35 лет, все еще применим к «Локомотиву».

Без сомнения, возраст делает свое дело, но пока Дзюба как игрок по-прежнему котируется высоко. Да, его сложно назвать примером для подражания, но так уж устроен футбольный мир. Если человек играет на высоком уровне, руководители клубов на многое закрывают глаза. Только когда ты против всех, нужно четко понимать: как только ситуация меняется, расстаются с такими людьми футбольные клубы без тоски и жалости.

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