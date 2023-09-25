Власти Севастополя выработали алгоритм оповещения об угрозе воздушной атаки

Власти Севастополя разработали механизм оповещения населения в случае угрозы воздушной атаки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

При получении информации от военных о воздушной тревоге распоряжение о запуске оповещения граждан отдает непосредственно глава города, отметил господин Развожаев. В Севастополе действуют три вида оповещения: сирены, громкоговорители и перехват федеральных каналов, публикация информации в соцсетях, а также передача сведений по региональным каналам и системам кабельного телевещания.

«СМС-информирование задействовано не будет, так как смс-рассылка доходит в течение часа и в данном случае неэффективна»,— говорится в сообщении.

Сведения о действующих укрытиях до жителей города обязаны довести представители управляющих компаний и районных администраций. Укрытия используются для защиты от сбитых обломков ракет, отработавших ракет противовоздушной обороны и осколков выбитых стекол, отметил Михаил Развожаев.

Анастасия Донскова

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