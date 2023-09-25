Нижегородский фонд капремонта наделят правом закупать стройматериалы

Правительство Нижегородской области опубликовало проект поправок в региональный закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Предлагаемые изменения наделят областной Фонд капремонта МКД правом покупать за счет взносов жильцов стройматериалы и технику для капитального ремонта, а также продавать неиспользованные материалы. При этом фонд будет отвечать перед собственниками помещений за качество работ и материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поправки существенно не повлияют на действующую систему качества контроля работ, уточнили «Ъ-Приволжье» в министерстве ЖКХ и ТЭК Нижегородской области. Там напомнили, что качество ремонта контролирует как регоператор, так и привлеченные организации. При этом сейчас в стоимость договора на капремонт МКД включены как работы, так и стоимость материалов, которые подрядчики покупают самостоятельно в соответствии с прописанной в контракте сметой.

К 15 сентября в Нижегородской области завершено 317 видов работ – треть от плана 2023 года, уточнили в Фонде. Собираемость взносов при этом подросла на 2,85 процентных пункта к аналогичному периоду 2022 года, до 93,77%. Объем задолженности по взносам составила 2,8 млрд руб.

После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект закона внесут на рассмотрение заксобрания Нижегородской области. В августе аналогичный нормативный акт был принят на федеральном уровне, изменения в Жилищный кодекс дали регионы право наделить фонды капремонта полномочиями по закупке товаров.

Владимир Зубарев