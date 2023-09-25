В Ростовской области отметили столетие основания Каменского района

Вековой юбилей образования Каменского района отпраздновали в центральном парке поселка Глубокого, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Гостей праздника ожидали интерактивные площадки, выставки работ местных мастеров, творческие работы воспитанников школ искусств, а также предприятий и учреждений района. Также были организованы конные прогулки и фотозоны. Гостей торжества угощали ухой. А на концерте в честь памятной даты выступили местные творческие коллективы.

По поручению главы региона Василия Голубева заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов вручил областные награды и поощрения за заслуги в трудовой деятельности и вклад в развитие Каменского района.

Согласно информации сайта администрации района, официальное основание Каменского юрта с хуторами относится к сентябрю 1671 года. В нынешнем виде район был образован в 1923 году. Районным центром стал город Каменск-Шахтинский, а позднее — поселок Глубокий. Сегодня в состав района входит 12 поселений.

Анастасия Назарова