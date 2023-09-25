Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода Ыгдыр—Нахичевань

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент газопровода Ыгдыр—Нахичевань. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана. Меморандум по этому газопроводу был подписан 15 декабря 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Ильхам Алиев

Фото: Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Ильхам Алиев

Фото: Reuters

Ыгдыр — город на востоке Турции, точка входа распределительной ветки газопровода TANAP (тянется из Баку через Грузию и Турцию в Грецию). Газопровод Ыгдыр—Нахичевань планируется как ответвление TANAP.

По данным Минэнерго Турции, турецкая часть газопровода составит 85 км (от города Ыгдыр до города Садарак), поставки газа планируются в объеме 500 млн кубометров в год, пропускная способность газопровода — 1,5 млн кубометров в день.

«Проект будет способствовать дальнейшему углублению нашего партнерства с Азербайджаном в области энергетики, а также внесет вклад в безопасность энергоснабжения Европы»,— сообщила сегодня, 25 сентября, пресс-служба президента Турции.

Сейчас обеспечение газом Нахичеванской автономной республики происходит своповыми поставками через Иран. 28 ноября 2021 года между Азербайджаном, Ираном и Туркменией было подписано трехстороннее соглашение о таких поставках.

Александра Горошилова