Кубань заняла второе место в РФ по объему покупок в интернете

Краснодарский край занял второе место в РФ в рейтинге регионов по потребительскому поведению в пространстве E-Commerce. Исследование опубликовала пресс-служба компании PIM Solutions, занимающейся оптимизацией логистики и финансов интернет-магазинов.

Согласно итогам I квартала 2023 года, Кубань набрала 433 балла в рейтинге, включающем оценку среднего чека, выкупа товаров, предоплаты и времени получения заказа.

Согласно исследованию, за исследуемый период в регионах выросли показатели выкупа, доли предоплаченных заказов и сокращение сроков получения заказов. По оценке экспертов компании, данные изменения свидетельствуют о росте доверия жителей регионов к интернет-магазинам.

«Еще один яркий вывод, который можно сделать по результатам 2023 года, это утрата лидирующих позиций Москвой и Санкт-Петербургом. В предыдущие два года эти регионы вместе с Московской областью неизменно входили в первую тройку. Сейчас же жители нестоличных регионов стали гораздо больше соответствовать критериям идеальных покупателей»,— отметила генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.

Уровень выкупа заказов в Краснодарском крае по итогам прошедшего периода года составил 93,9%, предоплаченных заказов — 60%). Средний показатель времени получения заказа в крае составил 1,3 суток. Годом ранее регион занимал пятое место в списке.

Анастасия Донскова

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