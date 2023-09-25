Петербуржец получил условный срок за ложное сообщение о бомбе на «Алых парусах»

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Мажурина, сообщившего о готовящемся взрыве на ежегодном празднике выпускников «Алые паруса», к условному сроку, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд признал петербуржца виновным в передаче заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Дмитрий Мажурин полностью признал вину и в содеянном раскаялся. Суд учел, что он ранее не судим, воспитывает трех детей, компенсировал затраты МВД, понесенные в связи с проверкой его сообщения.

Суд установил, что около 12 часов дня 24 июня 2023 года господин Мажурин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру 112 в СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» и сообщил, что на празднике «Алые паруса» произойдет взрыв.

«При проходе корабля через Троицкий мост, сегодня «Алые паруса», будет взрыв, заложена взрывчатка», — цитирует пресс-служба его слова.

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