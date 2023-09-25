Сотрудники ОТЭКО собрали более 70 тонн технического масла и тонну макулатуры

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, продолжает реализовывать программу раздельного накопления отходов. За прошедшее лето ОТЭКО закупила 389 специализированных контейнеров для раздельного накопления вторичных ресурсов. Благодаря этому сотрудники компании собрали 1,2 тонны бумаги и картона и более 71 тонны технического масла. Собранное вторсырьё направляется на переработку и дальнейшее повторное использование.

Все контейнеры для накопления вторичных ресурсов имеют цветовую маркировку, которая соответствует определённому виду вторсырья: синий — для металла, жёлтый — для пластика, коричневый — для макулатуры.

Реализация дорожной карты раздельного накопления отходов и вторичных ресурсов началась в ОТЭКО в 2022 году. На первом этапе работники накапливали и передавали для повторного использования только технические масла, которые применяются в различных устройствах и механизмах. Далее начался этап обучения сотрудников компании выделению из общей массы твёрдых коммунальных отходов полезных фракций: бумага, картон, пластик. За 11 месяцев 2022 года ОТЭКО уменьшила общую массу твёрдых коммунальных отходов на 130,2 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

ОТЭКО на регулярной основе проводит обучающие встречи с сотрудниками компании по правилам обращения с отходами и вторичными ресурсами. Например, одно из них: макулатура перед утилизацией должна быть сформирована в кипы и перевязана верёвкой. Благодаря этому можно использовать пространство контейнера максимально эффективно: передавать на переработку и повторное использование сырьё, а не воздух.

«Мы взяли на вооружение передовые практики, которые применяют многие ведущие компании. Практические занятия, информационные стенды, памятки и чек-листы — всё это сделано для того, чтобы сформировать у сотрудников привычку раздельного накопления вторсырья не только в рамках предприятия, но и в обычной жизни. Например, 1,2 тонны макулатуры — это более 2 тонн древесины, которые нам удалось сохранить на сегодняшний день»,— прокомментировал директор по производственной безопасности ОТЭКО Александр Пивиков.

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