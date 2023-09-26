Как помочь абитуриенту с выбором

В России начал работу навигатор по научным специальностям. Он запущен на сайте Десятилетия науки и технологий наука.рф по национальному проекту «Наука и университеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

В навигаторе по научным специальностям можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры около 500 вузов по всей стране. Будущие студенты могут выбирать интересующее направление, регион, специализацию и узнать, в каких вузах можно освоить выбранное направление.

На сайте все научные специальности для удобства разделены на восемь областей знаний: «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе» и «Искусство и культура». Перейдя в тот или иной блок, можно выбрать интересующее направление для обучения в любом регионе России.

Навигатор поможет еще большему количеству абитуриентов и всем интересующимся узнать о научных специализациях, чтобы в дальнейшем связать жизнь с наукой.

София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» (оператор проведения в России Десятилетия науки и технологий), ответила на вопросы «Ъ-Науки»:

— Что такое навигатор по научным специальностям?

— Навигатор по научным специальностям — цифровой сервис для помощи абитуриентам с выбором будущей профессии.

Навигатор создали для того, чтобы будущие студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры могли в одном месте найти всю информацию о будущей специальности и выбрать вуз в интересующем их регионе. В Десятилетие науки и технологий молодые ученые создают новые разработки и совершают открытия в самых разных сферах — от квантовой физики до биотехнологий и генной инженерии. Многие из них занимаются популяризацией науки и участвуют в крупных мероприятиях, таких как Конгресс молодых ученых. Навигатор собрал всю самую актуальную информацию о специальностях из различных областей знаний, а также перечень лучших университетов России, чтобы еще больше абитуриентов могли узнать о современных направлениях и возможностях построить успешную и увлекательную карьеру в науке.

— Как это поможет определиться студентам с выбором научного направления?

— Студент может выбрать регион, который является для него привлекательным, после чего понять, какие направления и специальности в нем представлены. И наоборот, можно выбрать будущую профессию и понять, в каких регионах и вузах возможно обучение.

— Кто может воспользоваться сервисом?

— Навигатором сможет воспользоваться любой потенциальный студент или родственник поступающего. Никакой дополнительной регистрации или идентификации не нужно.

Подготовлено при поддержке национального проекта «Наука и университеты».