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Работодателя нижегородских городовых оштрафовали по антикоррупционной статье

Мировой суд наложил административный штраф 120 тыс. руб. на АНО «Горький», которое является организатором проекта «Новый городовой» в Нижнем Новгороде. Штраф выписан по итогам проверки, проведенной транспортной прокуратурой.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что на работу в проект «Новый городовой» был принят бывший сотрудник транспортной полиции. По закону «О противодействии коррупции», работодатель обязан был уведомить транспортную полицию о том, что с ее бывшим сотрудником заключен трудовой договор, но не сделал этого.

В связи с ними нижегородским транспортным прокурором руководителю организации внесено представление. В отношении организации и должностного лица, допустившего нарушение, были возбуждены дела об административном правонарушении.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект «Новый городовой» реализуется в Нижнем Новгороде с весны 2022 года. Люди в костюмах городовых в сопровождении охраны патрулируют улицы в центре города, следят за общественным порядкам и проводят экскурсии. При необходимости они могут оказать первую медицинскую помощь оказать, вызвать полицию вызвать и ответить на вопросы нижегородцев и туристов.

Андрей Репин

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