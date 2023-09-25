В Сочи снесут 20 самостроев до конца года

В Сочи до конца текущего года демонтируют 20 объектов самовольного строительства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По 17 объектам уже заключены договоры на снос. К настоящему времени пять самостроев уже демонтированы, на восьми объектах продолжаются работы. В ближайшие дни начнется демонтаж еще четырех построек.

«В августе специалистами управления муниципального земельного контроля было выявлено 89 объектов с признаками самовольного строительства, 30 их них — крупные. Материалы по всем нарушениям переданы в суд»,— говорится в сообщении.

Программа сноса объектов самовольного строительства с 2023 по 2028 год включает в себя ежегодный демонтаж 12 самостроев за муниципальный счет и еще 12 объектов с последующим взысканием стоимости работ с собственников строений.

Анастасия Донскова

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