В Рыбинске будут бесплатно обучать водителей автобусов

В Рыбинске Ярославской области пройдет бесплатное обучение водителей категории «D» по поручению губернатора Михаила Евраева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Рыбинск и Рыбинский район получат 100 новых автобусов, которые уже с февраля начнут выходить на маршруты. Обновлением общественного транспорта во всех районах области занимается правительство региона.

Михаил Евраев поддержал предложение главы Рыбинска Дмитрия Рудакова начать обучение водителей категории «D» заранее.

«Обучение водителей должно быть не только в Ярославле, но и в Рыбинске тоже. Иначе будет такая же история: перевозчики, которые не выиграют в конкурсах, уйдут и заберут водителей. Надо заранее подготовить кадры, чтобы не получилось так, что автобусы придут, а водителей не будет»,— отметил Михаил Евраев.

Правительство области реализует в регионе федеральный проект «Содействие занятости», в рамках которого и пройдет обучение водителей. АО «Ярославское АТП» в рамках проекта организует сбор заявок на обучение в автошколах областного центра. Будущие водители автобусов будут получать даже стипендию 16,5 тыс. руб.

Алла Чижова