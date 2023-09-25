В Саратовской области разработали границы территорий девяти памятников

Комитет культурного наследия Саратовской области установил границы девяти объектов культурного наследия (ОКН) в Вольске, Хвалынске, Аткарске и Балакове, сообщила пресс-служба ведомства.

«В территорию объектов могут быть включены не только земли непосредственно под памятниками, но и нередко дворовые постройки. В территорию могут входить участки исторически и функционально связанные с ОКН. Новое строительство на этих землях запрещено, исключение составляют лишь работы по сохранению объекта или его среды», — объяснили в комитете.

В Вольске границы установили для расположенных на ул. Чернышевского «Дома, где жил политрук—панфиловец Герой Советского Союза В. Г. Клочков—Диев» и «Здания, где жил организатор Вольской красной флотилии Невский М. А.», «Здания, где в 1918 г. находился штаб Таманской дивизии» на ул. Революционная, а также «Здания, где жил герой Советского Союза Трубаченко В. П.» на ул. Цементников в поселке завода «Большевик».

В Хвалынске границы обрели два «Особняка» на ул. Ленина и «Церковь Крестовоздвиженская, 1912 г., арх. Ю. Н. Терликов» на ул. Достоевского.

В Аткарске границы установили для здания железнодорожного вокзала на ул. Чапаева, в Балакове — для «Книжного магазина Пастухова» на ул. Пролетарская.

Дарья Васенина

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