Николай Патрушев провел переговоры с руководством Омана

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел переговоры в Маскате, в том числе с наследным принцем Омана Диязаном бен Хайсамом Аль Саидом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе своего визита в Оман Николай Патрушев обсудил сотрудничество в экономической сфере и правоохранительной системе, в том числе по линии спецслужб и финансовых разведок. С наследным принцем Омана он провел переговоры о ситуации на Ближнем Востоке. Сообщается, что по итогам визита российской делегации аппарат Совбеза подписал меморандум о взаимопонимании с секретариатом Совета нацбезопасности Омана.

По данным «РИА Новости», в ходе визита в Оман Николай Патрушев провел встречи с главой Султанской канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани, а также с генеральным секретарем Совета нацбезопасности Идрисом Аль Кинди. Агентство уточняет, что с российской стороны в переговорах участвовали представители аппарата Совета безопасности РФ, МИД, ФСБ, СВР, МВД и Росфинмониторинга.