Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию сервисов Booking и ETraveli

Сегодня, 25 сентября, Еврокомиссия объявила о запрете слияния сервиса онлайн-бронирования отелей Booking и шведской компании ETraveli, владеющей несколькими сервисами онлайн-бронирования авиабилетов. По мнению регулятора, такое слияние усилило бы доминирование Booking на рынке онлайн-бронирования. Booking договорился о покупке ETraveli в 2021 году, сумма сделки составила €1,6 млрд. В Booking заявили, что оспорят запрет Еврокомиссии в суде. Ранее американские и британские регуляторы одобрили эту сделку.

По мнению Еврокомиссии, покупка сервиса по бронированию билетов позволила бы Booking «объединить несколько продуктов для путешественников в одну экосистему». Это дало бы сервису дополнительный трафик и привлекло пользователей, планирующих путешествия, в ущерб конкурентам. В Еврокомиссии отметили, что при рассмотрении сделки проконсультировались с тысячами игроков этого рынка — другими подобными сервисами, отелями, потребителями и др. Большинство из них считает, что такая сделка снизит конкуренцию на рынке и приведет к росту как издержек для отелей, так и цен для конечных потребителей.

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что на Booking уже приходится почти 70% всего рынка онлайн-бронирования отелей в Европейской экономической зоне, причем эта доля роста в течение последнего десятилетия. ETraveli, принадлежащая инвестфонду CVC Capital Partners, владеет несколькими сервисами онлайн-бронирования авиабилетов, в том числе Gotogate и Mytrip.

Яна Рождественская