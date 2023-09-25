На Кубани началось строительство производства диоксида кремния из рисовой лузги

На Кубани начали строить единственный в России завод, перерабатывающий рисовую лузгу в диоксид кремния. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Для нашего региона это нужный проект — высокочистый кремний производится из рисовой лузги экологически чистым способом. Спектр применения выпускаемого материала очень широк — от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности»,— отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На реализацию проекта в качестве поддержки уже направлено 45,6 млн руб. Завод строит предприятие «Райс-Ашти» управляющей компании «Химрусагро». Объем инвестиций составляет 650 млн руб. Завод позволит выпускать 540 тонн кремния ежегодно.

«Химрусагро» также планирует создать на Кубани завод по производству акриловых сополимеров. Начало строительства намечено на середину 2024 года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram