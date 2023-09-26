«Мы можем и должны подняться и закрепиться в десятке лидеров по ВРП»

Союз промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области подвел итоги работы за последние четыре года и определил задачи до 2028 года. Присутствовавший на заседании губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что, несмотря на трудности, экономика региона сохранила динамику развития, и призвал промышленников нарастить темпы и закрепиться в десятке регионов-лидеров по объему ВРП. Для этого необходимо обеспечить дальнейший рост инвестиций, преодоление кадровой проблемы, а также создание комфортной среды в городах присутствия. Переизбранный президент СПП области Виктор Рашников отметил, что одним из важнейших направлений работы до 2028 года станет также достижение технологического суверенитета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

В Челябинске состоялись объединенное отчетно-выборное собрание региональной общественной организации и конференция областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Участники — руководство региона и бизнес-сообщество — подвели итоги совместной работы в 2019–2023 годах и определили главные цели и задачи на ближайшие пять лет.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, присутствовавший на заседании, отметил, что, несмотря на многочисленные сложности, экономика региона продолжает развиваться.

«За четыре года мы вместе с вами прошли через различные непростые обстоятельства. Это и ковид, и новый виток санкционного давления, мы включились в решение задач специальной военной операции. И всегда мы были и остаемся вместе, развиваем наш регион, его кадровый потенциал, вместе реализуем инвестиционные, экологические, социальные проекты. Поэтому важно подвести итоги совместной работы,— отметил глава региона.— Сегодня на долю промышленности приходится более 40% ВРП. В стране не так много регионов, которые формируют ее промышленный хребет. Все четыре года мы с вами, несмотря ни на что, активно инвестируем в наши предприятия и социальную сферу».

Алексей Текслер сообщил, что совокупный объем инвестиций компаний Челябинской области с 2019 по 2022 год составил более 1,3 трлн руб. По итогам первого полугодия показатель составил 160 млрд руб., что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что по итогам 2023 года объем инвестиций превысит 400 млрд руб. В 2018 году было 250 млрд, напомнил глава региона.

Впервые в 2021 году ВРП превысил 2 трлн руб., в этом году ожидается, что показатель будет более 2,5 трлн руб. По словам губернатора, по итогам 2022 года Челябинская область поднялась на три позиции по объему ВРП — с 14-го на 11-е место. «Это при полном отсутствии в регионе нефтегазовых доходов. Важно, что динамика развития сохраняется и в текущих условиях серьезного санкционного давления. Индекс промышленного производства в январе — июле составил 111,3% к январю — июлю прошлого года. Это существенно выше показателя в среднем по стране. В следующем цикле работы СПП прежде всего мы должны сохранить набранную динамику. Уверен, что мы можем и должны подняться и закрепиться в десятке регионов-лидеров по объему ВРП»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер выделил три основные задачи для достижения этой цели — обеспечение дальнейшего роста инвестиций, развитие кадрового потенциала, а также формирование комфортной среды для жизни в городах региона. В плане инвестиций губернатор особо отметил важность вложений в цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производств, в рост производительности труда, повышение конкурентоспособности продукции, а также в экологию и улучшение условий труда.

Поднимая вопрос о мерах поддержки со стороны областного правительства, губернатор подробно остановился на особой экономической зоне (ОЭЗ), которая сейчас готовится к созданию. По его словам, Министерство экономического развития РФ согласовало концепцию запуска площадок ОЭЗ. Как и планировалось ранее, первой из них станет торгово-логистический комплекс «Южноуральский». Алексей Текслер сообщил, что сегодня там доступно около 60 га земли для промышленных объектов и еще порядка 60 га для производственно-логистических комплексов. На площадку будут отбирать проекты, ориентированные на локализацию продукции, импортируемой сейчас из других стран, а также ее производство и дальнейший экспорт. Глава региона отметил, что до конца года загрузка склада первого терминала в ТЛК достигнет 100%. Сейчас грузы регулярно отправляют в порт Владивостока, в Китай, Иран и Индию. В связи с увеличением грузопотока обсуждается возможность расширения трассы А-310 на участке от Еманжелинска до Южноуральска.

«Параллельно формируем для ОЭЗ и другие площадки. Приглашаю всех, у кого есть идеи современных производств, которые в обычных условиях окупаются долго, максимально динамично их обсуждать с экономико-промышленным блоком правительства региона. Ключевая идея — сформировать новые точки роста для развития промышленности высоких переделов»,— призвал промышленников и предпринимателей региона Алексей Текслер.

По мнению губернатора, за последние четыре года многое удалось сделать в плане привлечения и удержания кадров. Прежде всего он отметил и поблагодарил социально ответственных представителей бизнеса за рост заработной платы: в среднем по региону с 2019 года она увеличилась в 1,6 раза в номинальном выражении и на 22% — в реальном. Алексей Текслер подчеркнул, что важно не просто догонять инфляцию или чуть ее опережать через индексацию, а существенно превышать. «Экономика региона должна становиться экономикой высоких зарплат. Рабочие места должны быть высокопроизводительными и поэтому высокооплачиваемыми»,— отметил губернатор и попросил учесть этот приоритет при заключении очередного трехстороннего соглашения с профсоюзами.

Но потребность в кадрах пока остается одним из самых серьезных вызовов для страны в целом и Челябинской области в частности. Поэтому руководство региона и СПП продолжат совместную работу по повышению производительности труда, качественной подготовке рабочих, инженерных и научных кадров, а также их закреплению на предприятиях, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет», создания межуниверситетского кампуса, развития института наставничества и инженерных школ на базе вузов.

Кроме того, губернатор попросил промышленников о содействии в формировании прогноза потребностей в кадрах в разрезе отраслей и профессий. Решение о создании таких прогнозов было принято 21 сентября на заседании президиума Госсовета под председательством главы государства Владимира Путина.

На заседании СПП Челябинской области президентом общественной организации и ассоциации работодателей на ближайшие пять лет был переизбран председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Господин Рашников обозначил ряд основных направлений деятельности до 2028 года. «Задачи, которые стоят перед СПП, будут учитывать новую геополитическую, экономическую реальность. Союз и предприятия, входящие в его состав, продолжают работу по созданию технологического суверенитета, импортозамещению. После ухода иностранных компаний из целого ряда отраслей у наших компаний появился шанс выйти на новый уровень развития. Многие коллеги этим уже воспользовались и активно работают в этом направлении, реализуя инвестиционные проекты по техперевооружению»,— отметил Виктор Рашников.

Помимо этого, президент регионального СПП подчеркнул важность благоприятного делового климата для активизации инвестиционных процессов в ряде отраслей. «Машиностроение, легкая промышленность нуждаются в многоуровневой господдержке. Речь идет об изменениях в нормативной базе таможенного регулирования, мерах разумного протекционизма»,— подчеркнул господин Рашников. Среди основных направлений работы президент челябинского СПП также отметил кадровый вопрос и инвестиции бизнеса в создание благоприятных условий для жизни в городах присутствия.

«Последняя четырехлетка была очень сложной, и то, что промышленность Челябинской области прошла ее без потерь и даже с рядом приобретений — это все-таки результат диалога бизнеса и власти. То, что губернатор глубоко погружен в экономическую тематику, позволяет и союзу иметь такого сильного партнера и двигать на федеральный уровень вопросы, которые волнуют региональный бизнес»,— прокомментировал присутствовавший на заседании челябинского СПП президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Василий Агафонов