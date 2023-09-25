В Уфе установят уличные часы за 1 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 5 октября выберет поставщика трех уличных часов с подсветкой, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 1 млн руб., его профинансирует городской бюджет.

Поставщик должен установить часы в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта. Часы должны быть круглыми, диаметром 6 м, с обогревом корпуса в зимний период, защищенными от влаги, с микропроцессорным управлением через сим-карту с помощью приложения для устройств Android. Место установки часов необходимо согласовать с заказчиком, следует из аукционной документации.

Майя Иванова

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