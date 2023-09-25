По каким адресам не будет воды в Курске 26 сентября

В связи с проведением ремонтных работ в Курске 26 сентября с 09:00 до 17:00 будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам:

все улицы Железнодорожного округа Курска;

в центральной части отключение затронет: улицы Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Сторожевая, Котова Гора, Свободная, Лобановка С.Разина, Коммунистическая, Горького, Володарского, А.Аристарховой, Н.Набережная, Л.Толстого, пл.Перекальского, Павлова, Московский пр., Гоголя, Садовая, Золотая, Ватутина, Кузнечная, Почтовая, Урицкого, Красная Площадь, Сосновская, Ендовищенская, Гостиная, Гостиные пер., Луначарского, Сонина, Марата, Кирова, Уфимцева, С.Саровского, Можаевская, К.Зеленко, Мирная, Мирный пр., Челюскинцев, Чулкова гора, Лысая гора, Блинова, пер.Блинова, Ахтырская, пер.Новоахтырский, Ямская, К.Маркса до ул.Никитской и Ломакина, ( ул.К.Маркса, 12, 14, 15, 31, 31а,47, 51; ул.Никитская, 4, 4б, 6, 8. Ломакина, 1, 3), Кр.Октябрь, 1-я, 2-я, 3-я Пушкарная, Пушкарный пер., 1-я, 2-я, 3-я Офицерская ул., Офицерские пер., ул.Межевая, Межевой пер., пер. Южный, Офицерские, и все прилегающие к этим улицам улицы.

Справки по телефону 8 (4712) 70-06-14.