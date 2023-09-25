В Краснодаре торжественно открыли 3-й литер ЖК Свобода

23 сентября состоялось торжественное открытие 3-го литера жилого комплекса «Свобода», расположенного в Прикубанском внутригородском округе по ул. Домбайская, 55к2. Территория комплекса ранее принадлежала строительной компании «Таурус-96», которая не смогла выполнить свои обязательства.

Открытие жилого комплекса «Свобода» — это не только значимое событие для дольщиков, но и важный шаг в развитии жилищной инфраструктуры города. Одно из главных достижений строительной компании ССК включает в себя выполнение обязательств по достройке квартир обманутых дольщиков. Это подчеркивает ответственность и профессионализм застройщика, которому доверили свои надежды и мечты множество людей.

Однако застройщик не ограничился простым вручением ключей. Для каждого жителя были подготовлены дополнительные сюрпризы. В течение мероприятия был проведен розыгрыш подарков, выступления музыкальной и танцевальной групп, а также особая развлекательная программа для детей. Юные жители наслаждались сладкой ватой и попкорном, а также различными детскими играми, приготовленными застройщиком. Мы четко понимаем, что внимание и забота застройщика не ограничивается только самим объектом, поэтому всегда стремимся создать комфортные условия для наших жителей.

Комплекс предлагает широкий выбор жилья различных планировок и площадей, а также современные инженерные системы, комфорт и безопасность для жителей. На этом преимущества комплекса не заканчиваются, так как он расположен в обилии зеленых насаждений, что делает его территорию более приятной для жителей. Открытие жилого комплекса «Свобода» — это не просто завершение строительства, это создание нового сообщества и новой жизни для каждого его жителя. Жители, получившие ключи от своих квартир, теперь могут приступить к созданию своего уютного и комфортного пространства, в котором будут развиваться и наслаждаться жизнью.

Организация праздника по открытию жилого комплекса «Свобода» позволила создать атмосферу радости и позитива. Все гости мероприятия смогли в полной мере оценить проделанную работу и получили возможность почувствовать себя частью этого важного события. Счастливые дольщики 3-го литера жилого комплекса «Свобода» получили ключи и теперь могут наслаждаться своим новым домом.

Дом сдан в эксплуатацию.

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