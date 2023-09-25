С нижегородки требуют компенсацию на использование мультобраза «Синий трактор»

Продюсер и сценарист Артур Днепровский через суд требует с нижегородской предпринимательницы Юлии Долженковой компенсацию за неправомочное использование товарного знака «Синий трактор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Господин Днепровский выпускает одноименный мультсериал и является обладателем исключительных прав на рисунок «Синий Трактор». В январе 2021 года он обнаружил, что рисунок с персонажем из мультсериала размещен Юлией Долженковой в предложении о продаже торта в интернете.

Артур Днепровский счел, что предпринимательница неправомерно использовала объект интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя. Он просит взыскать с не 10 тыс. руб. и судебные расходы. Дело будет рассматривать Советский районный суд 3 октября.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», летом 2023 года АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» выиграли суд с жителем Володарского района Нижегородской области. Мужчина продавал ростовых кукол, изображающих Волка и Зайца из мультфильма «Ну, погоди!» и Крокодила Гены из одноименного мультфильма. В феврале эти же истцы добились штрафа для нижегородской предпринимательницы, которая делала торты с изображениями, похожими на Винни-Пуха, Пятачка, Ослика Иа, Карлсона, попугая Кешу, Зайца и Волка.

Андрей Репин