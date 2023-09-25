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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Ингосстрах» обновил мобильное приложение IngoMobile. Теперь в нем можно приобрести больше полисов, чем раньше, продлить страховку, а также оплатить полис через СБП, SberPay или Yandex Pay. Если клиенту нужно помочь со страховкой на любом этапе, поддержка «Ингосстраха» работает 24/7. Из приложения можно написать или позвонить в контакт-центр бесплатно по всей территории России. На главном экране IngoMobile появились сторис с советами, новостями, также добавился персонализированный блок с рекомендуемыми действиями для конкретного пользователя. Так, если клиенту нужно вызвать врача, подсказки в приложении помогут выбрать необходимого специалиста, оформить вызов и согласовать услугу.

Выявлением нарушений на мусорных полигонах будет заниматься нейросеть. Работа над ее созданием завершится к середине следующего года, рассказал гендиректор Российского экологического оператора. По словам Дениса Буцаева, нейросеть будет реагировать на нарушения с помощью анализа данных с облетов. Речь в том числе об отсутствии весового контроля, тлении и возгораниях.

Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее стало известно, что активы шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.

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