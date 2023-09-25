В США расследуют сообщения о труде детей в компаниях Tyson Foods и Perdue Farms

Министерство труда США начало проверку в отношении производителей продуктов питания Tyson Foods и Perdue Farms по подозрению в использовании труда несовершеннолетних. Расследование начато спустя несколько дней после выхода материала The New York Times о том, что на сельскохозяйственных предприятиях этих компаний трудятся несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет, причем в ночные часы, чтобы скрыть эту незаконную практику. Сообщалось, что компании брали на работу в основном детей мигрантов из стран Латинской Америки.

Министерство труда США начало проверки на двух предприятиях Tyson и Purdue в штате Виргиния, о которых было рассказано в расследовании газеты. Сами компании заявили, что сотрудничают со следствием. Они также сообщили, что не знали об использовании труда подростков на этих предприятиях: по словам корпораций, их нанял сторонний подрядчик, которому на аутсорсинг были отданы контракты по проведению подсобных работ на предприятиях корпораций.

При этом опрошенные The Wall Street Journal эксперты рынка труда отмечают, что такие случаи требуют тщательного расследования, поскольку могут стать прецедентами для недопущения подобной практики в будущем.

Евгений Хвостик