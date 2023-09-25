В БДТ имени Товстоногова выразили соболезнования семье режиссера Никанорова

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова выразили соболезнования в связи со смертью режиссера Александра Никанорова, служившего в театре. Сообщение появилось на официальной странице театра во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова

«В театре Сашу знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго»,— рассказали его коллеги.

Александр Никаноров перестал выходить на связь 21 сентября. Сообщалось, что он уехал из дома на велосипеде, не взяв с собой мобильный телефон и документы. В тот же день были организованы поиски, в которых приняли участие поисковики LizaAlert, полиция и друзья режиссера. 24 сентября тело Никанорова было найдено в лесополосе в Ленинградской области.

Александр Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина в СПбГАТИ по специальностям «режиссура драмы» и «актерское мастерство». После этого он учился в магистратуре Новой сцены Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014 года служил режиссером в БДТ имени Г.А. Товстоногова. Работал также и над своими постановками — «Гроза» в Камерном театре Малышицкого, «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ». Снимался в кино и сериалах.

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