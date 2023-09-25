Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях управления системами автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Jetour Фото: Пресс-служба Jetour

Когда я слышу, что кто-то говорит про «азиатский стиль» автомобилестроения, то не могу с ним согласиться. Взять, например, японские автомобили, которые делают не для внутреннего рынка, а для всего мира. Внешность сдержанная, в салоне — пятьдесят оттенков серого.

Китайские автомобили — совсем другая история. В стране автомобильных марок больше сотни. А учитывая то, что даже у машин разных брендов часто бывают абсолютно идентичные двигатели, трансмиссии и прочая начинка, то на первое место выходит вау-эффект, способность произвести впечатление каким-то совсем нестандартным способом.

На прошлой неделе я прокатился на Jetour Dashing. И, признаюсь, ничего более оригинального в своей автомобильной жизни я просто не встречал. На внутренней поверхности водительской двери, где обычно располагаются кнопки регулировки зеркал, два дисплея. Один показывает температуру за бортом, другой — степень загрязненности воздуха, чтобы, встав в пробке за грузовиком, вы не забыли включить рециркуляцию воздуха в салоне.

Зеркала же регулируются через экран — такой огромный телевизор на центральной консоли. Выбираешь нужную иконку и после этого настраиваешь зеркала колесиками на руле, которые при других обстоятельствах управляют переключением станций и громкостью магнитолы. Этот экран — вообще такая «служба одного окна», все управляется через нее: климат-контроль (физических кнопок у системы кондиционирования нет вовсе), свет, режимы движения.

Площадок для размещения мобильного телефона у водителя и переднего пассажира целых три, одна из них с индукционной зарядкой. Крыша полностью стеклянная, но каждый раз при выключении двигателя она задергивается шторкой, и настроить это никак нельзя. Словом, сюрпризы на каждом шагу. И это на самом деле интересно — не раздражает. То есть если вы хотите удивить знакомых, то возьмите на тест Jetour Dashing. Только берите пассажиров не сразу — на то, чтобы разобраться во всем этом занятном автомобиле, у вас уйдет не полчаса и даже не час.