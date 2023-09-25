В Турции нашли мертвой фем-активистку из Петербурга

В турецком городе Эрзуруме обнаружили мертвой российскую фем-активистку Анастасию Емельянову. Об этом в соцсетях сообщила ее подруга Анастасия Полозкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот YouTube Фото: скриншот YouTube

По словам госпожи Полозковой, активистку могли убить. По подозрению в преступления турецкая полиция задержала жениха погибшей.

Как написала в посте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), погибшая не выходила на связь с 20 сентября.

«Теперь дело за консулом, ритуальной службой и проч.»,— добавила она.

Анастасия Емельянова была активисткой, феминисткой, также вела YouTubе- канал «Феминистки поясняют». Кроме этого, она принимала участие в проекте «Ребра Евы» в Петербурге.

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