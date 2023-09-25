Министр экологии Башкирии подарил Стерлитамаку десять скамеек

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов подарил Стерлитамаку десять новых скамеек из переработанного пластика. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Скамейки установлены на аллее напротив торгового центра «Сити-молл». По его словам, экомебель высокой прочности, предназначенная для ландшафтного интерьера, «безвредна и долговечна». Вес каждой скамейки — более 100 кг, они сделаны из пластиковых крышечек, бахил, полиэтилена и песка.

«Это мой личный вклад в благоустройство своего города детства, своей малой родины — Стерлитамака»,— подчеркнул Нияз Фазылов. Он отметил необходимость раздельного сбора отходов и вовлечения их во вторичную переработку, чтобы «быстрее перейти к экономике замкнутого цикла».

Майя Иванова

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