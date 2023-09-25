Липецкую структуру Sucden подозревают в незаконном складировании отходов

Прокуратура Становлянского района (Липецкая область) возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель, до 700 тыс. руб. штрафа) в связи с загрязнением плодородных почв на территории Телегинского сельсовета. Как установила совместная проверка прокуратуры и Россельхознадзора, на участке сельхозназначения площадью 284,9 га допущено незаконное складирование отходов птицеводческого хозяйства. Правообладатель участка — растениеводческое ООО «Агрофирма Елецкий», входящее в французскую группу Sucden.

Сейчас устанавливается степень загрязнения почвы — соответствующие пробы направлены в Белгородскую испытательную лабораторию ВГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований, рассказали в прокуратуре. «В случае выявления ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, прокуратурой будет решен вопрос о взыскании его с правонарушителя»,— уточнили в надзорном ведомстве.

ООО «Агрофирма Елецкий» до 2020 года было структурой сахарного бизнеса липецкой группы «Трио» семьи мэра Липецка Евгении Уваркиной. В 2020 году это направление полностью перешло под контроль французской Sucden.

Подробнее о сделке читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Трио” осталось без сладкого».

Мария Старикова