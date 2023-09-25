На Кубани летом трудоустроили 23 тысячи подростков

Летом в Краснодарском крае временно трудоустроили почти 23 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет. Всего с начала года в регионе временную работу организовали для 26,8 тыс. подростков, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Подростки работали в учреждениях образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. Помимо зарплаты от работодателя они получали материальную поддержку от центра занятости населения — от 1,5 тыс. руб. до 2,2 тыс. руб. в месяц.

В августе на временную работу устроились 10% от общего количества подростков региона. Сейчас охват подростков временным трудоустройством составляет 10,7%.

Татьяна Ручкина

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