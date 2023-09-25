«Краснодар» стал единоличным лидером российского футбольного чемпионата. Это случилось после победы южан над «Уралом» со счетом 2:0. Самый неожиданный результат футбольного уикенда был зафиксирован в Санкт-Петербурге, где «Зенит» уступил «Локомотиву» (1:2). За матчами девятого тура РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Поверить в то, что этот «Зенит» может отдать игру на своем поле, было сложно. Букмекеры давали на такой исход какие-то нереальные коэффициенты, но, к изумлению поклонников футбола, это произошло. Причем в первом тайме все шло по плану. Матео Кассьерра забил, хозяева повели в счете, но после перерыва сначала вышедший на замену Максим Глушенков сравнял счет, а в компенсированное время Наир Тикнизян вывел «Локо» вперед.

После этого гола на поле чуть не вспыхнула массовая драка. В потасовку очертя голову кинулся автор второго мяча Наир Тикнизян и схлопотал красную карточку. О которой, как выяснилось, ничуть не жалеет:

«Когда моего партнера бьют с колена, хотя удар и был слабый, но движение ногой от Вендела пошло, я не могу оставаться равнодушным. Своего коллегу по команде я вижу чаще, чем своих родителей, и я буду отдаваться, биться,. Десять раз такое повториться, десять раз я сделаю точно также. Потому что не стоит обижать мою команду».

Когда прозвучал финальный свисток, команды так же могли сойтись врукопашную, но всех успокоил Артем Дзюба. «Локомотив» выиграл (2:1), но говорить о кризисе в команде Сергея Семака, несмотря на это поражение, не стоит, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«Можно говорить о кризисе, когда нет игры — ни моментов, ни организации. Ничего подобного в данном случае я не вижу. Есть и организация, есть и куча моментов. То есть кризис и "Зенит" на данный момент не имеют ничего общего».

И все же поражением «Зенита» воспользовался «Краснодар». Победа над «Уралом» (2:0) позволила южанам уйти в отрыв от преследователей. «Крылья Советов», которые занимают вторую строчку, отстают от лидера на три очка, а «Зенит», ставший третьим — на четыре. Четвертая позиция после победы над «Динамо» (1:0) — у «Спартака». Но «Динамо» и «Локо» буквально дышат в спину красно-белым, а вот ЦСКА застрял в середине турнирной таблицы.

Сейчас красно-синие на девятой строчке, хотя в Ростове команда Владимира Федотова показала характер. Представьте, ЦСКА уступал 0:2 и 1:3, но в итоге смог сравняться счет. Матч получился невероятным по сюжету, но проблемы армейцев от этого никуда не делись, уверен комментатор Эльвин Керимов:

«Если ставить задачу бороться за чемпионство, то у ЦСКА просто не хватит для этого и состава, и скамейки».

Но прежде чем бороться за чемпионство, армейцам нужно выбраться из второй восьмерки. Да, отрыв от лидеров небольшой, от того же «Спартака» команда Федотова отстает всего на три очка. Так что после девятого тура в турнирной таблице все плотно. Но, самое главное, в этом сезоне нет команд, которые с первых туров обрекли бы себя на вылет из РПЛ.

Сейчас два последних места занимают казанский «Рубин» и воронежский «Факел», но они показывают приличный футбол и явно не собираются покидать элитный футбольный дивизион нашей страны. Поэтому очный поединок аутсайдеров, которым 25 сентября завершиться девятый тур, может получиться не менее ярким, чем, например, игра «Зенит»—«Локомотив» или «Ростов»—ЦСКА.

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