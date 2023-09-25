В Бессоновском районе Пензенской области появится глэмпинг-парк

Администрация Бессоновского района Пензенской области сообщила на своем сайте о выделении финансирования на строительство в муниципалитете глэмпинг-парка. Средства на возведение модульного отеля выделяет Правительство РФ по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Региону выделили около 130 млн руб. Финансирование получили три проекта: создание городской базы отдыха на воде «Маяк» в Пензе, строительство глэмпинг-парка в Бессоновском районе, а также расширение и обновление базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском.

По итогам реализации проектов в Пензенской области суммарно появятся 110 новых номеров.

Дарья Васенина

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