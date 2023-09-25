SuperJob: для 33% нижегородцев главным вдохновением на работе является зарплата

Для каждого третьего (33%) жителя Нижнего Новгорода главным мотивирующим фактором в труде является зарплата. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по данным собственного опроса, проведенного 20-22 сентября среди экономически активного населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме денег, нижегородцев в труде воодушевляет достижение целей, сам трудовой процесс и возможность приносить пользу (по 7%), общение (6%), атмосфера в коллективе (3%).Также среди мотиваций респонденты назвали возможность творить, самореализоваться и заниматься любимым делом (по 2%).

Среди других источников вдохновения — благодарность клиентов, ответственность, оценки работы, порядок, свободу выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность, уважение к профессии. Каждый десятый нижегородец признался, что его в работе ничего не вдохновляет.

Мужчин в работе чаще вдохновляет зарплата, сам процесс труда и возможность творить, женщин — возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.

Андрей Репин