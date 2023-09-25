Парламент Кубани рассмотрит около 40 вопросов на очередном заседании

Заксобрание Краснодарского края завершает формирование повестки очередного, 24-го заседания, которое состоится 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

По словам председателя краевого парламента, значительная часть вопросов носит социальный характер. Так, депутаты планируют рассмотреть постановление о состоянии здоровья населения и итоги программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Внесен на рассмотрение вопрос об уточнении понятия «целевое обучение» и об установлении штрафов за невыполнение его условий. В дальнейшем штрафы будут зачисляться в краевой бюджет.

Помимо этого, депутаты хотят детализировать перечень мер по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью и развитию, а также расширить полномочия краевого управления охраны объектов культурного наследия.

Часть вопросов будет касаться финансово-экономического блока. В их числе регламентация полномочий краевого бизнес-омбудсмена, Контрольно-счетной палаты региона и контрольно-счетных органов муниципальных образований. Кроме того, депутаты заслушают информацию регионального министерства сельского хозяйства о состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Анализ данной сферы показал, что по итогам 2022 года индекс производства пищевых продуктов на 10,3% превысил уровень 2021 года. А за первое полугодие текущего года он увеличился на 9,1% к аналогичному периоду 2022 года»,— обратил внимание Юрий Бурлачко.

Также, по его словам, парламент наделит полномочиями членов Общественной палаты Кубани пятого созыва, мировых судей и аудитора Контрольно-счетной палаты.

Леонид Ломакин

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