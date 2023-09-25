В Астраханской области задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

Астраханские следователи задержали 57-летнего гражданина по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), сообщили в управлении СКР по региону.

По данным правоохранителей, 23 сентября 17-ти летняя девушка поймала попутный автомобиль, чтобы добраться из села Бирюковка в Килинчи Приволжского района области. Водитель взял пассажирку, но по пути отвез ее в поле, где под угрозой расправы «совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера».

В органы обратились подруги потерпевшей, которые отследили ее местонахождение с помощью геолокации. Завидев прибывающих силовиков, подозреваемый скрылся, однако позже был задержан полицейскими.

В СКР отмечают, что фигурант ранее был судим за тяжкие о особо-тяжкие преступления, в том числе за убийство. Вопрос о заключении подозреваемого под стражу изучит суд.

Никита Маркелов

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