Петербург признали победителем в конкурсе микрогрантов от Росмолодежи

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) подвело итоги конкурса микрогрантов. Санкт-Петербург занял первую строчку по количеству участников и общей сумме денежных дотаций, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил участников с этим достижением и отметил, что это свидетельствует об инициативности и целеустремленности молодежи города. Гранты на сумму более 2,4 млн рублей получили 28 петербуржцев.

Дотацию, в частности, получил проект «Образовательная мастерская "Стираем границы"», который заключается в повышении интереса к изучению английского языка среди студентов младших курсов высших учебных заведений. Он уже заинтересовал ведущие университеты Северной столицы. Также среди победителей — создатели проектов по привлечению внимания молодых людей к рукоделию.

Ранее «Ъ» сообщал об ученых из Санкт-Петербурга, которые совместно с коллегами из вузов Казани и Москвы впервые описали состав и структуру свойства трех минералов группы людвигита, а также сопоставили их. Эту работу поддержали грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ).

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