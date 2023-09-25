В Севастополе строителя арестовали по подозрению в убийстве коллеги у ТЦ

Строителя из Севастополя заключили под стражу по обвинению в убийстве случайного знакомого у торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

Рано утром 20 сентября двое нетрезвых работников строительных объектов 31 и 45 лет познакомились в парке «Каменный цветок» у торгового центра. Между ними возник конфликт, в ходе которого один несколько раз ударил другого в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Напавшего оперативно задержали.

Ему предъявили обвинение в совершении убийства. Свою вину он признал полностью. Суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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