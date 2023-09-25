Суд оставил без изменения приговор бывшему замначальника СТУ

Новосибирский облсуд оставил без изменений приговор бывшему замначальника Сибирского таможенного управления (СТУ). Ранее его приговорили к 6 годам условно, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд первой инстанции установил, что в 2019 году обвиняемый будучи председателем комиссии СТУ по рассмотрению вопросов предоставления сотрудникам и членам их семей единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья, препятствовал в получении соцвыплат двум кандидатам. Они должны были получить более 8 млн руб. Также в феврале 2020 года бывший начальник СТУ получил травму руки во игры в хоккей. Чтобы получить компенсацию он заявил, что травмировался при исполнении служебных обязанностей. Таким образом, фигурант дела получи свыше 870 тыс. руб. в качестве страховых выплат.

Его признали виновным по ч.3 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.5 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

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Александр Киселев