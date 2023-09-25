В ЗакСе предложили давать сотрудникам госкомпаний льготную ипотеку

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили создать механизм льготной ипотеки для сотрудников госкорпораций. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Панов.

Парламентарий считает, что практику материальной поддержки сотрудников, когда госкомпания покрывает часть их затрат по процентам необходимо узаконить. Для этого нужно предусмотреть в федеральном бюджете средства для компенсаций компаниям фактически понесенных затрат.

По мнению господина Панова, такая практика позволит привлечь больше кадров в критически значимые отрасли российской экономики, а также децентрализовать жилищное строительство, снизив спрос на жилье в мегаполисах и цену на него.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Госдуме рассмотрят инициативу петербургского депутата о штрафах за выгул собак без намордника.

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