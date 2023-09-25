Спрос на ипотеку в Черноземье и ЦФО утроился в сентябре — ВТБ

Из-за ожидаемого роста ставок по кредитам за первые три недели сентября в регионах Черноземья и Центрального федерального округа (ЦФО, без учета Москвы и Московской области) вырос в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ, проанализировав собственную статистику.

Как сообщили в пресс-службе, за неполный месяц банк выдал 3,2 тыс. ипотечных кредитов в сумме на 11,7 млрд руб. «Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 72% превышает результат соответствующих первых трех недель августа»,— отметили в ВТБ. Средний размер ипотечного кредита в банке на конец сентября оценивают в 3,7 млн руб.

Динамика, как подтверждают в ВТБ, связана с повышением ставок по ипотечным кредитам после двух подряд увеличений ключевой ставки Банка России, а также с ужесточением условий по льготным кредитам, которое ранее также анонсировал ЦБ.

«Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено бумом на рынке жилищных кредитов»,— прокомментировал вице-президент ВТБ, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что «даже после повышения уже одобренные условия в части процентной ставки сохраняются и будут действовать три месяца с момента ответа от банка»: «Мы считаем это принципиально важным, ведь клиенты планируют свою финансовую нагрузку на несколько лет вперед, и наша задача — сделать ее минимальной в нынешних условиях».

К концу 2023 года после всплеска спроса в ВТБ ожидают «охлаждения рынка ипотеки»: «На фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн руб. Это будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи по результатам всего 2023-го».

В целом в РФ в ВТБ выдачи ипотеки за три недели сентября перед повышением ставок составили 174 млрд руб. по 33 тыс. кредитов В банке отмечают, что это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше, чем в сентябре 2022 года.