«Татнефть» планирует применять беспилотные легкие электрогрузовики Evocargo

«Татнефть» намерена начать использовать для грузовых перевозок на своей промплощадке в Альметьевске беспилотные малотоннажные электрогрузовики Evocargo N1. Это предусматривает соглашение, подписанное нефтяной компанией с разработчиком данных грузовиков — московским ООО «Эвокарго».

«Сервис Evocargo будет внедрен на промышленно-производственной площадке "Татнефти" для обеспечения бесперебойной и безаварийной перевозки сырья и других материально-технических ресурсов компании. Перевозить грузы будет автономный электрический транспорт Evocargo N1»,— цитирует «Интерфакс» сообщение «Эвокарго».

В нем говорится, что применение автономных грузовиков позволит «Татнефти» на 45% сократить расходы на транспорт.

Грузоподъемность электрогрузовиков Evocargo составляет 2 тонны, они могут разгоняться до 20 км/ч и обладают запасом хода 200 км.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"