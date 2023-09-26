Более сотни краснодарских многоэтажек могут остаться без тепла

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Всего месяц остается до начала отопительного сезона. На сегодня практически все 155 котельных, 113 центральных тепловых пунктов и 573 км тепловых сетей готовы к холодам. Тепловики заменили несколько километров магистральных и внутриквартальных сетей, заменили 50 котлов и столько же насосов. Однако многомиллионные инвестиции дадут эффект, только если и сами многоэтажки провели обязательные работы:

— Эти требования четко перечислены в Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ №103 от 12.02.13. Управляющим компаниям, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета и провести ряд других мероприятий! — напоминает руководитель Тепловой инспекции Краснодартеплоэнерго Георгий Каплер.

В нынешнем году Краснодар отличился по сравнению с другими городами и по сравнению со статистикой прошлых лет. Активно готовиться к холодам многие управляющие компании начали еще в апреле! Этот вопрос стоял на ежедневном контроле в администрации города, в городской думе и в Горжилхозе. Таким образом, сейчас готовность жилого фонда к зиме составляет 94 процента! 50 домов получили замечания и исправляют выявленные нарушения. А вот от сотни многоэтажек тепловикам даже еще не поступали заявки на приемку работ.

— В прошлом году большинство жалоб на некачественное отопление поступало как раз из многоэтажек, где опрессовку и промывку проводили некачественно либо и вовсе фиктивно. В этом году никаких уступок не будет. Опрессовка не выполнена? Есть долги? Значит, тепло подано не будет до устранения нарушений! — констатируют в отделе сбыта Краснодартеплоэнерго.— Если инженерные сети внутри дома не готовы, значит, подача туда теплоносителя может даже представлять опасность для жителей.

Беспокойство у тепловиков вызывают и приборы учета. Там, где они неисправны либо не поверены, начисление будет вестись по нормативу и за весь октябрь, даже если отопление дадут в конце месяца. То же касается и квартирных счетчиков: ими оборудованы практически все новые многоэтажки. При этом во многих организациях, которые выполняют поверку, очереди на эту услугу уже достигают двух недель, так что у краснодарцев есть не так много времени, чтобы поверить свои счетчики.