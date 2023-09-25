На завершение строительства реабилитационного центра направят до 364 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии (УКС) ищет подрядчика для завершения первой очереди строительства Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на месте детского санатория «Салют» в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 364,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 12 октября. Работы профинансирует бюджет республики.

Как указывается в аукционной документации, подрядчик должен до 20 декабря 2024 года провести фасадные, внутренние отделочные и пусконаладочные работы, произвести устройство кровли, внутренних санитарно-технических и трубопроводных систем, монтаж технологического оборудования, установить подъемно-транспортного оборудование и наружные ограждающие конструкции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале 2020 года УКС заключило с уфимской компанией «А-строй» контракт за 192 млн руб., который предусматривал строительство первой очереди — капремонт части здания санатория «Салют» для размещения в нем реабилитационного центра. В сентябре 2021 года компания отказалась от его исполнения, указав на «непригодность или недоброкачественность предоставленной заказчиком технической документации».

Контракты на вторую и третью очередь строительства центра, по данным сайта госзакупок, в сентябре 2020 года получило ООО «Дортрансстрой». Подрядчик должен до июля 2024 года снести существующее здание санатория и построить корпуса реабилитационного центра за 996 млн руб.

Венера Хисамова

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