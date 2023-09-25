Фракцию «Единой России» в Курултае Башкирии возглавит Салават Хусаинов

Новым лидером фракции «Единой России» в Курултае Башкирии избран Салават Хусаинов. Решение принято большинством голосов на заседании в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

По мнению спикера Курултая Константина Толкачева, новый руководитель фракции «наладит эффективное взаимодействие депутатов нового созыва внутри фракции и межфракционную коммуникацию, что будет способствовать плодотворной работе парламента в целом». Ранее фракцию возглавлял вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов.

Салават Хусаинов родился 10 марта 1964 года в селе Зильдярово Миякинского района. Окончил Уфимский филиал Московского технологического института и Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии. Трудовую деятельность начал в 1986 году инженером-механиком колхоза «60 лет Октября» Миякинского района. С 1990 года работал в сфере ЖКХ. В 2005–2012 годах занимал должность вице-мэра администрации Ленинского района Уфы. В 2012–2013 годах был назначен начальником управления по земельным ресурсам администрации Уфы. В 2013–2014 годах возглавлял администрацию Октябрьского района Уфы, в 2014–2020 годах занимал должность первого вице-мэра Уфы.

Наталья Балыкова

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