Сухая погода и до +19°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха окажется немного ниже, но окажется выше климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 26 сентября в регионе пройдут дожди. До конца рабочей недели столбик термометра в ночные часы опустится до +5..+10°С, в дневные часы прогреется до +14..+19°С. До четверга, 28 сентября, ожидается сухая погода, а в ночь на пятницу пройдут дожди.

По предварительному прогнозу, в выходные дни погода существенно не изменится.