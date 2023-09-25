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Сухая погода и до +19°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха окажется немного ниже, но окажется выше климатических норм. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 26 сентября в регионе пройдут дожди. До конца рабочей недели столбик термометра в ночные часы опустится до +5..+10°С, в дневные часы прогреется до +14..+19°С. До четверга, 28 сентября, ожидается сухая погода, а в ночь на пятницу пройдут дожди.

По предварительному прогнозу, в выходные дни погода существенно не изменится.

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