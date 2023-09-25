Цифровой реестр больных на диспансеризации создают в Нижегородской области

Нижегородская область стала участником пилотного проекта по цифровизации диспансерного наблюдения. Проект реализуется Минздравом РФ и федеральным Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС).

В рамках проекта в регионе планируется создать цифровой реестр пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению и алгоритма их отбора. Это наблюдение предусматривает периодическое обследование пациентов с хроническим заболеваниями и функциональными расстройствами для своевременного выявления, предупреждения осложнений болезни.

По словам директора территориального фонда ОМС Светланы Ермоловой, проект рассчитан на пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Также в него планируется включить пациентов со злокачественными опухолями.

С начала 2023 года активным наблюдением врачей охвачено 50,4% пациентов с онкопатологией, при нормативе в 48%. До конца года охват планируется увеличить до 72%.

Андрей Репин